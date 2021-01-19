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برلمان

حنفي جبالي: هناك سلطة مطلقة لرئيس النواب في إغلاق باب المناقشة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:45 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على خلفية قرار رئيس المجلس بغلق باب المناقشة، أثناء مناقشة بيان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، اعتراض عدد من الأعضاء على عدم منحهم الكلمة، على الرغم من التسجيل، إلا أن رئيس المجلس قال إنه يطبق اللائحة.

وطالب رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالتعقيب على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة.

وفي بداية الجلسة أعلن حنفي جبالي، تلقيه 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا آخر للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام في الجلسة المقرر لهما الحضور في جلسة اليوم.

وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أن سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.

وأكد حنفي جبالي، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: لذا على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش.
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