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برلمان

وزير التعليم العالي يرد على قبول خريجي دبلوم تجارة بـ كليات الطب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة وضعت قائمة بأسماء الجامعات بالخارج وفقا للمعايير الدولية للقبول.

وأضاف في تعقيبه خلال الجلسة العامة، أن هناك قرارا في المجلس الأعلى للجامعات بإجراء اختبارات لكل العائدين وبالتالي تحدث معادلات وهناك امتحانين في السنة وبالتالي يتم اعتماد الشهادة وما دون ذلك لن يتم اعتماد الشهادة ولكن هناك جامعات عالمية معروفة ومشهود لها يمكن اعتماد الشهادات الصادرة منها.

واعترف الوزير أن هناك بعض الجامعات الخارجية تقبل طلاب دون النظر إلى المجموع أو حتى التخصص أو حتى الاعتبارات الخاصة بالقبول ولذلك كانت لنا تلك الإجراءات التي تعالج هذا الموقف، جاء ذلك ردا على  سؤال للنائب سامي هاشم عن القبول بكليات الطب من خريجي دبلوم التجارة.
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