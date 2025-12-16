قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
الغندور يطرح سؤالا للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر

يمنى عبد الظاهر

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا بشأن منتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب الغندور :" توقعاتكم للبروفة الأخيرة  لمنتخب مصر النهاردة امام نيجيريا".

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة فى إطار استعددات الفريقين للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد ودية مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب نيجيريا الودية في تمام الساعة الثامنة مساءً استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

القناة الناقلة لـ ودية مصر ونيجيريا 

تنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية اليوم، الثلاثاء، عبر “بي إن سبورتس إتش دي”.

 تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية نيجيريا
استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، على الدفع بتشكيل ناري فى مباراة نيجيريا الودية مساء اليوم، الثلاثاء، والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح وياسر إبراهيم وخالد صبحي ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وصلاح محسن وأسامة فيصل.
 

