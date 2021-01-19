مؤسسة مصر الخير تفتتح عددا من المشروعات بقرى أسوان.. شاهد

شهدت محافظة أسوان اليوم افتتاح أعمال تطوير فى مختلف المجالات خاصة قطاع التعليم، ضمن مشروعات قرى المرحلة الثالثة التى تنفذها مؤسسة مصر الخير وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان.





وشملت الافتتاحات التي شارك فيها مسئولين من البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسي، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب أبو الريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلى المصري.





وقالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، خلال الافتتاح، إن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان، ضمن دور البنك فى المجتمعى التى تعد جزء أساسيا فى استراتيجيته، وحرصا من البنك الأهلى المصرى على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية فى كافة المحافظات، وخاصة الصعيد والمساهمة فى التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى من أجل حياة أفضل.





وأضافت أن الافتتاح شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية.





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وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات، مضيفة أن البنك يدعم ويمول تنفيذ العديد من المشروعات التى تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة".





فى نفس السياق أوضحت المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أن البنك الاهلى المصرى يستمر فى تنفيد العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حيث تطورت مساهمات البنك لتشمل تقديم عدد كبير من المشروعات التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة لهم سعيا لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وتلبية احتياجاته .





وقال الدكتور على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه تم إطلاق إشارة التشغيل لعدد من المشروعات التنموية التى يمولها البنك الأهلى المصرى بمحافظة أسوان، ومنها افتتاح مدرسة الشهيد رضاوى حسين الإبتدائية التى يدرس بها 431 طالبا و طالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، أيضًا تم افتتاح مدرسة 23 يوليو الإبتدائية وتخدم 176 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.





وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية، وذلك بعد أن تم إعادة بناؤها وتزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب و المكاتب الإدارية و توفير الزى المدرسى لجميع طلاب المدارس 240 طالبا وطالبة، بجانب الآهتمام بالنشاط الرياضى للطلاب فتم تجهيز ملعب المدرسة وتنجيله لمساعدة الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.





وأشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى وقوامها (33) فصلا دراسيًا لإستيعاب أكثر من 1300 طالب و طالبة، وأية زيادات مستقبلية بالقرية عامة، وأيضًا سيتم تزويدها بكامل التجهيزات المدرسية و المكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب، وعمل ملعب للمدرسة وتنجيله لممارسة الأنشطة الرياضية.





وأوضح أن زيارة وفد البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، شملت تفقد أعمال التطوير الشامل الذى يتم لمبنى وملعب مركز شباب ابو الريش بحرى، والجارى التطوير الإنشائى لكامل المبنى وتجهيزه بأحدث التجهيزات الرياضية، وأيضًا عمل ملعب المركز وتنجيله لإتاحة الفرصة لأبناء القرية والقرى المجاورة لممارسة الرياضية فى مكان مهيأ لهذا الغرض .





وقال إن فريق البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير سيفتتحان 9 مدارس مجتمعية منتشرة بمركزى دارو وكوم أمبو بأسوان، وهذه المدارس تخدم 198 دارسا ودراسة، وذلك بعد أن تم التطوير الإنشائى الكامل، وتوفير زى مدرسى موحد للدارسين بهذه المدارس.



