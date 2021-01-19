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حوادث

يحدث في أسوان.. تنفيذ 772 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 م
تنفيذ 772 حكم وضبط
تنفيذ 772 حكم وضبط مخالفات مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 7 متهمين وبحوزتهم  6 أسلحة نارية، بجانب كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3.5) كيلو جرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 772 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (173) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 407 ) أحكام غرامات، و( 160 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (5) قضايا جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 10 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية  ، علاوة على ضبط ( 3 ) قضية لسلع مجهولة المصدر.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 556 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة "توك توك" بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 78 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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