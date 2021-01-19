مسئولون كبار في روسيا: ترامب تعرض لمؤامرة.. وأمريكا بلا ديمقراطية

وجه عدد من المسئولين الروس انتقادهم للنظام الانتخابي الأمريكي، معتبرين إنه يفتقد إلى الشفافية اللازمة، وذلك بعدما حدث منذ ال3 من نوفمبر واتهام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتزوير الانتخابات لصالح جو بايدن، ويوم الأربعاء الدامي، وفق ما أوردت صحف روسية.









جاء الانتقاد من أهم معاوني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يبدو واضحًا أن المنظومة الانتخابية في الولايات المتحدة، "تعاني من وجود مشاكل تتعلق بالشفافية والمراقبة الدولية".





أشار بيسكوف، إلى أن كل ذلك "أدى إلى زعزعة جدية للاستقرار في البلاد، والتي تراقبها الدول الأخرى بقلق".





تابع بيسكوف القول:"هناك بالفعل مشاكل في أمريكا، هناك مشاكل تتعلق بتطبيق الديمقراطية، ومشاكل في الشفافية، وكل هذه المشاكل، أدت طبعا إلى زعزعة جدية في مجال الاستقرار داخل الوضع السياسي في تلك الدولة، وهو ما تسبب بتصرفات حادة، راقبناها مع دول أخرى في العالم بقلق".





كما اتهم رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة بالعبث بمعايير الديمقراطية عبر حرمانها الرئيس دونالد ترامب من حرية التعبير.





وفي جلسة عامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، قال فولودين: "من الواضح اليوم كل الوضوح أن الدولة التي تلقن العالم كله معايير الديمقراطية هي نفسها التي عبثت بها".





وتابع رئيس الدوما يقول: "أيها الزملاء أدعوكم للتفكير مرة أخرى في مغزى ما حدث، وهو حرمان الرئيس القائم، الذي صوت لصالحه نحو 75 مليونا من الأمريكيين، من حرية التعبير".





وأشار إلى أن منع ترامب من إمكانية التواصل مع ناخبيه جرى بدون صدور قرار قضائي بهذا الشأن.



