تخصص في السطو على المساكن.. سقوط عاطل سرق أجهزة كهربائية من شقة بحدائق القبة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل سرق أجهزة من شقة بحدائق القبة .





كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من سيدة باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها عبارة عن ( بوتاجاز ، شاشة LCD ، مروحة ، مكواة ) ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته أجنة حديدية.





وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته .





وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بإسلوب " كسر الباب " .





واعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها لدي عميله " سيئ النية " عامل ومقيم ـ دائرة القسم .





وأضاف أنه ينفق المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.