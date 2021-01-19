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حوادث

تخصص في السطو على المساكن.. سقوط عاطل سرق أجهزة كهربائية من شقة بحدائق القبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل سرق أجهزة من شقة بحدائق القبة .

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من سيدة باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها عبارة عن ( بوتاجاز ، شاشة LCD  ، مروحة ، مكواة ) ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته أجنة حديدية.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته .

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بإسلوب  " كسر الباب " .

واعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها لدي عميله " سيئ النية " عامل ومقيم ـ دائرة القسم .

وأضاف أنه ينفق المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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