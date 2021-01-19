الأوقاف توافق للأئمة للحصول على منح الدكتوراه والماجستير المجانية مرة ثانية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا مانع من التحاق من سبق له الحصول على الدكتوراه والماجستير بالمنح المجانية م ن الحصول عليها مرة ثانية بشرط أن يسجل في تخصص آخر غير الذي حصل فيه على الدكتوراه، وكذلك الأمر بالنسبة للماجيستير تشجيعًا لأبنائنا من الأئمة والعاملين بالأوقاف على مزيد من البحث العلمي ، ويمكن بشرط ألا يكون مسجلا في أي جامعة أخرى في الوقت نفسه.





وكان الدتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تواصل صباح اليوم مع الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة لعقد دورات تدريبية متخصصة للأئمة في اللغة العربية , وعلم النفس وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامي , وتوفير منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة حلوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% .



