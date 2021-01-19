تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الأوقاف في تدريب الأئمة والواعظات

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ظهر اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف ويمثلها الدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد بمديرية الأوقاف، في حضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقال رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية للأئمه والواعظات بالتعاون مع الجامعة في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسي، وعلم الإجتماع ودورات تدريبية خاصة بالمهارات الإعلامية.
وأوضح أنه بناءًا علي بروتوكول التعاون سيقوم بالتدريب أعضاء هيئة تدريس متخصصين في كل مجال من المجالات المتفق عليها بمقر الجامعة.
وأضاف "طيفور" أن دورة اللغة العربية وآدابها ستشمل تخصصات النحو والبلاغة والأساليب الأدبية بواقع 16 ساعة علي مدار 4 أيام، إلى جانب دورة الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع التي تستمر لمده 3 أيام بواقع 12 ساعة، وكذلك دورة المهارات الإعلامية والتي تستمر لمدة 3 أيام.
انطلق وفد من طلاب جامعة سوهاج لزيارة موقع عمل إنشاء محور ديروط علي النيل بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن المبادرة تهدف إلى تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.
وأكد الدكتور أحمد عزيز علي أهمية تلك المبادرة ودورها الإيجابي في توعية الطلاب بالمشروعات العملاقة و بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع، مضيفًا أن مثل هذه الزيارات لها دور هام في تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بكم الإنجازات التي تتم علي أرض الواقع .
وأوضح صبري محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن المبادرة نفذت بالتعاون مع وزارة النقل وشارك بها 120 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه في نهاية الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك بهذه المبادرة وبما شاهدوه من انجاز، متمنين زيارة العديد من المشروعات القومية الأخرى سواء التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المشروعات الجاري العمل بها.