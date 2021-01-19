تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الأوقاف في تدريب الأئمة والواعظات

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ظهر اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف ويمثلها الدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد بمديرية الأوقاف، في حضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقال رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية للأئمه والواعظات بالتعاون مع الجامعة في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسي، وعلم الإجتماع ودورات تدريبية خاصة بالمهارات الإعلامية.





وأوضح أنه بناءًا علي بروتوكول التعاون سيقوم بالتدريب أعضاء هيئة تدريس متخصصين في كل مجال من المجالات المتفق عليها بمقر الجامعة.

وأضاف "طيفور" أن دورة اللغة العربية وآدابها ستشمل تخصصات النحو والبلاغة والأساليب الأدبية بواقع 16 ساعة علي مدار 4 أيام، إلى جانب دورة الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع التي تستمر لمده 3 أيام بواقع 12 ساعة، وكذلك دورة المهارات الإعلامية والتي تستمر لمدة 3 أيام.







