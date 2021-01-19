رئيس مركز مغاغة يتفقد تطوير كوبري أبو دوس ومدخل سيف النصر بالمنيا

قام المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، يرافقه أحمد راشد نائب رئيس المنيا بزيارة قرى طنبدي لمتابعة أعمال احلال وتجديد كوبري أبو دوس وتطوير وتجميل المدخل البحري لقرية سيف النصر والمرور على بعض قرى طنبدي.





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وقال رئيس المركز أننا نواجه تحديات يومية لرفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة وتسوية الطرق والتقليل من مقالب القمامة العشوائية بالقرى، مشيرا إلى أن معظم قرى مغاغة ستشهد تطويرا شاملا سيشمل كافة مناحي وقطاعات التنمية بها من اتصالات وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وغيرها حسب مبادرة حياة كريمة التي دشنتها الدولة والتي ستكثف أولوياتها لرفع كفاءة معظم قطاعات التنمية والبنى التحتية لمعظم قرى المركز.





ولليوم الثاني علي التوالي تابع العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا الحملات التي تتم بنطاق القرى والمدينة لمتابعة التزام المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد حفاظا علي سلامة المواطنين تطبيقا للضبطية القضائيه بناء علي الكتاب الدوري رقم 2701 لسنة 2021 وقرار وزير العدل رقم 128لسنة2021 بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازيه التنفيذيه للقرارات سالفه الذكر.





وأسفرت الحملات برئاسة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز عن تحرير 37 محضر مخالفه بنطاق حي وسط المدينه لصيبح عدد من حررت لهم محاضر مخالفة 71 محضر مخالفة وتم تطبيق الغرامات الفورية .





رافق نائب رئيس المركز في الحملة عرفات عبدالله رئيس الحي واعضاء من ادارة الامن والعمليات والتفتيش الاداري والمتابعة والايرادات لحقيق اكبر قدر من الانضباط .





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بعمل حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية برئاسة فاطمة عثمان ومحمد عبدالغنى نائبا رئيس المركز وسيد طه مدير الاشغالات وعبد الرحمن محمد مسئول الامن لتطبيق الغرامة الفورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في كل أماكن التجمعات ومواقف السيارات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق، وكذلك متابعة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا





واكد رئيس المدينة استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأن الهدف ليس تغريم المواطنين بينما الدولة تسعى إلى الحفاظ على سلامة الجميع وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله.





داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامة وضرب المثل في الالتزام لأن كل مواطن يرتدي الكمامة يحافظ على نفسه وأسرته وكل المجاورين له في العمل ووسائل المواصلات.





كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله تمهيد الشوارع بنطاق الوحدة المحلية ورفع ما يقرب من 40 طن قمامه ومخلفات مبانى من نقاط التجميع بنطاق الوحدة المحلية.





وكذلك استكمال اعمال الصيانة لأعمدة الانارة وتركيب الكشافات بالشوارع والكمائن بقرية البرشا باشراف رئيس القرية ومسئؤل الانارة.



