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أخبار العالم

ردوا بالحجارة.. كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في شوارع تونس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:24 م
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
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قسم الخارجي
تشهد شوارع تونس عودة الاحتجاجات من جديد، اليوم الثلاثاء، وسط دعوات بإطلاق سراح المعتقلين في البلاد. 

ووقعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع، فيما رد المتظاهرون بالحجارة. 

وبحسب "يورونيوز" اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، بحسب ما أفاد مسؤولون الإثنين.

ونقلت عن خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم "مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية". 

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن.
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