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رياضة

شفاء تريزيجيه من فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:53 م
تريزيجية
تريزيجية
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مصطفى كرم
أعلن محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي شفاؤة من فيروس كورونا المستجد. 

ونشر تريزيجية صورة له عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له بقميص أستون قيلا وهو بحاله جيدة وعلق عليها قائلا " العوده الحمد لله". 



وكان تريزيجيه اعلن الاسبوع الماضي ، إصابته بفيروس كورونا المستجد. عبر حسابه بتويتر قائلا :"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا". 

واختتم قائلًا:"الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض"
شفاء تريزيجيه من فيروس كورونا
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