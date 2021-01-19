شفاء تريزيجيه من فيروس كورونا

أعلن محمود حسن تريزيجيه ، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي شفاؤة من فيروس كورونا المستجد.





ونشر تريزيجية صورة له عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له بقميص أستون قيلا وهو بحاله جيدة وعلق عليها قائلا " العوده الحمد لله".













وكان تريزيجيه اعلن الاسبوع الماضي ، إصابته بفيروس كورونا المستجد. عبر حسابه بتويتر قائلا :"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".



