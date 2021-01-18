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رياضة

تريزيجيه سابعا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي للمرة الرابعة من موقع جول

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
فاز محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة "جول 25" كأفضل لاعب عربي في عام 2020، والمقدمة من موقع جول العالمي.

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الرابعة على التوالي، متفوقًا على الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل ثانيًا، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي صاحب المركز الثالث، كما حل مواطنه ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني في المركز الرابع، والجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي في المركز الخامس.

وتوج محمد صلاح بالجائزة بعد قيادته ليفربول العام الماضي للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث لعب 44 مباراة مع ليفربول في العام الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع 10 آخرين.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي في المركز السابع، بعد قيادته فريقه للبقاء في البريميرليج الموسم المنقضي، فيما تواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك في المركز السابع عشر، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في المركز التاسع عشر، كما تواجد محمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال الإنجليزي في المركز العشرين.
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