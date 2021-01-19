ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فضيحة الكابيتول.. مواجهة الإرهاب المحلي على رأس أولويات بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:29 م
بايدن
بايدن
Advertisements
كشفت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تضع "الإرهاب المحلي" على قائمة أولوياتها الأمنية، وذلك بعد قيام عناصر  من اليمين المتطرف الموالي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب باقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل" يوم 6 يناير الحالي. 

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر بالإدارة الجديدة قوله إنه من المتوقع أن يصدر بايدن سلسلة من الإعلانات المبكرة عن تعيينات مجلس الأمن القومي تركز على تهدي الإرهاب الداخلي.

ستعتمد الإدارة الجديدة على بعض الموظفين المهنيين الذين عملوا في إدارة ترامب، مثل راسل ترافرز كنائب مستشار الأمن الداخلي، الذي يتمتع بخلفية عميقة في هذا الموضوع.

وفي أقوى تحذير منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في تقرير مخابراتي، من أن متطرفي أقصى اليمين تحدثوا عن إمكانية حضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن المقرر غدا الأربعاء عبر التنكر في زي الحرس الوطني. 

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نسخة من الوثيقة المخابراتية، والتي ذكرت أن "الذئاب المنفردة" وأتباع "كيو أنون"، الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة من المؤيدين للرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، ومن بينهم بعض المشاركين في أحداث عنف مبنى الكونجرس "الكابيتول" في 6 يناير الحالي، أشارو إلى أنهم ينوون السفر إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن لحضور حفل تنصيب بايدن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اشتباكات عنيفة بالكونجرس.. انتهاء حظر التجول في العاصمة الأمريكية

توجيهات عاجلة من الجيش الأمريكي لنشر 10 آلاف جندي في شوارع واشنطن

في يوم تنصيب الرئيس .. عضوة بحزب بايدن تحذر من أحداث شغب مماثلة أخطر من واقعة الكابيتول

متهمون بالتعاون مع مثيري الشغب.. التحقيق مع ضباط شرطة في الكونجرس الأمريكي

FBI: تعرفنا على 29 ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وسنعاقبهم أينما كانوا

صحيفة ذا هيل: "إف بي آي" قلق من احتمال اندلاع احتجاجات قبل تنصيب بايدن

ترشيحاتنا

تخلص من هوس الإصابة بـ كورونا .. الأمراض التي تؤدي لفقد حاسة الشم

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

معلومة جديدة يجهلها الكثير عن الغيبة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

نور عمر دياب ترد على المتنمرين عليها بـ عنف | شاهد

أخبار الرياضة.. مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي.. غليان في الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول