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محافظات

نائب محافظ بني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير المنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:40 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
قام  الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف  بجولة موسعة لمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الميدانية التي وجه بها المحافظ " الدكتور محمد هاني غنيم " لضمان توافر الاستعداد المناسب لتطورات الخدمة بالقطاع الصحي ، لاسيما في ظل جهود مجابهة تداعيات كورونا ، والتي تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظات ، حيث شملت الزيارة متابعة مستوى الخدمة الطبية بمستشفى ناصر العام تطوير ، ومستوى الخدمة ومشروع تطوير مستشفى الصدر. 
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واستهل نائب المحافظ نائب المحافظ جولته بزيارة مستشفى ناصر العام ، حيث تابع سير المنظومة بالمستشفى بداية من دخول المرضى للمستشفى وإجراءات التعقيم ، والاستقبال وغرف الكشف ، والتأكد  من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمستشفى حفاظا على صحة الأطقم الطبية ، والمترددين على المستشفى من المواطنين والمرضى ، متفقدا مخزون الأكسجين بالمستشفى ، والاطمئنان على أنه يكفي لتقديم الخدمات المطلوبة. 

وناشد نائب المحافظ المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات ، مؤكدا على أن ذلك كله يساهم ويساعد قدرة وإمكانات المنظومة الصحية للقيام بدورها في التعامل مع حالات كورونا. 

واستكمل نائب المحافظ جولته بزيارة  مستشفى الصدر ، حيث تابع  الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي يشهدها المستشفى، ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، وضمن الاستعدادات المستمرة للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب المحافظ أعمال إنهاء المرحلة الأولى من التطوير الذي يشمل إنشاء عناية مركزة التي تدفع بقدرات المنظومة خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجارى التجهيز للبدء في المرحلة الثانية والثالثة والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية وزيادة قدرتها الاستيعابية ، بجانب أعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية.

وتفقد نائب المحافظ  سير العمل بمستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسي ، ومدى توافر الاحتياجات من الأكسجين لأقسام المستشفى وانتظام الخدمات الطبية المتعلقة بتوافر الأكسجين ومستلزمات التنفس الصناعي ، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ، متفقدا أقسام المستشفى ، واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل بها والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة. 

نائب محافظ بني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير المنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية
نائب محافظ بني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير المنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية
نائب محافظ بني سويف يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير المنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية
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