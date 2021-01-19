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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة ويوجه برفع كفاءة الورشة المركزية ..صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:20 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الورشة المركزية، التابعة لجهاز النظافة والتجميل، متابعًا أعمال التدخل السريع، والإنارة العامة، ومشتل المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، العاملين بالورشة المركزية برفع كفاءتها، وتخصيص مخازن للأخشاب، ومخازن للحديد، وبدء إعادة تدوير الرواكد، ونقل معدات مجالس المدن وإصلاحها، واستغلال "التندات" لحماية السيارات، واستغلال المعدات الثقيلة.
 
رافق المحافظ خلال الجولة، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة والتجميل.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ، باستغلال المعدات التي تضمها الورشة المركزية في إصلاح وصيانة معدلات مجالس المدن والحملة التابعة للمحافظة، وإعادة تشغيل المغسلة، ورفع كفاءة الورشة المركزية.

كما وجه باستغلال الأشجار والنباتات بمشتل المحافظة، لزراعة الأشجار بالجزر بين الشوارع بالمحافظة، وعرض النباتات والأشجار للجمهور بأسعار أقل من المشاتل الخاصة.

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محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة ويوجه برفع كفاءة الورشة المركزية ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة ويوجه برفع كفاءة الورشة المركزية ..صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة ويوجه برفع كفاءة الورشة المركزية ..صور
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