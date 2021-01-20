ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 وصفات سريعة.. تخلصي من النمش

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من النمش والبقع الدائرية الداكنة بسبب الإفراط في إنتاج الميلانين إليك أكثر من طريقة علاج النمش من مطبخك ويحدث النمش في الغالب عند الأشخاص ذوي الشعر الأشقر أو الأحمر والبشرة الفاتحة والعيون ذات الألوان الفاتحة.

وصفة خل التفاح والعسل
لتطبيق الوصفة إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها

سوف تحتاجين
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة عسل

ما عليك القيام به..

اخلطي العسل والخل وضعيه على النمش. يمكنك أيضًا تطبيق هذا الخليط على الوجه بالكامل.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.

ضعي هذا الكريم مرة واحدة كل يوم على النمش.. إذا كنت تقوم بتطبيقه على وجهك بالكامل، كرر كل يوم بديل.

وصفة الليمون
الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي.يظهر فيتامين ج خصائص واقية من الضوء ومضادة للتصبغ تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. يقلل من إنتاج الميلانين لتقليل تصبغ الجلد .

سوف تحتاجين

عصير ليمون
وسادة قطنية
ما عليك القيام به

اعصري ليمونة واجمع العصير في وعاء وباستخدام وسادة قطنية، ضع العصير على المنطقة التي بها نمش واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك متابعة هذا مرتين في الأسبوع.

وصفة الصبار 
سوف تحتاجين
جل الصبار الطازج
ما عليك القيام به
ضع بعض هلام الصبار الطازج على النمش وقم بالتدليك لمدة 2-3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه ويمكنك أيضًا تركه طوال الليل.

كم مرة يجب أن تفعل هذا
كرر هذا كل يوم.

المراجع ..
food.ndtv
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لإزالة الشعر من الجذور.. 3 وصفات للتخلص من الشعر الزائد

4 حلول طبيعية لاسمرار الكوع

بدون كريمات .. التخلص من اسمرار الركبتين بهذه الطرق

سهلة وفعالة.. طريقة علاج النمش بـ جنيه واحد

بـ 3 حيل.. تخلصي من تساقط الشعر

أسرع وصفة لعلاج حب الشباب

ترشيحاتنا

10 آلاف شخص سجلوا خلال ساعة.. مستشار وزيرة الصحة يكشف تفاصيل حجز لقاح كورونا.. فيديو

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

تيفاني خرجت من البيت الأبيض بـ «عريس».. إعلان خطوبة نجلة ترامب في يوم نهاية حكم والدها

مصدر تهديد للمنطقة.. مرشح بايدن لوزارة الدفاع يهاجم إيران

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

Advertisements

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها