بـ 3 وصفات سريعة.. تخلصي من النمش

هل تعانى من النمش والبقع الدائرية الداكنة بسبب الإفراط في إنتاج الميلانين إليك أكثر من طريقة علاج النمش من مطبخك ويحدث النمش في الغالب عند الأشخاص ذوي الشعر الأشقر أو الأحمر والبشرة الفاتحة والعيون ذات الألوان الفاتحة.





وصفة خل التفاح والعسل

لتطبيق الوصفة إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها





سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة عسل





ما عليك القيام به..





اخلطي العسل والخل وضعيه على النمش. يمكنك أيضًا تطبيق هذا الخليط على الوجه بالكامل.





اتركيه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.







ضعي هذا الكريم مرة واحدة كل يوم على النمش.. إذا كنت تقوم بتطبيقه على وجهك بالكامل، كرر كل يوم بديل.





وصفة الليمون



الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي.يظهر فيتامين ج خصائص واقية من الضوء ومضادة للتصبغ تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. يقلل من إنتاج الميلانين لتقليل تصبغ الجلد .





سوف تحتاجين





عصير ليمون

وسادة قطنية

ما عليك القيام به





اعصري ليمونة واجمع العصير في وعاء وباستخدام وسادة قطنية، ضع العصير على المنطقة التي بها نمش واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.





كم مرة يجب أن تفعل هذا





يمكنك متابعة هذا مرتين في الأسبوع.





وصفة الصبار

سوف تحتاجين

جل الصبار الطازج

ما عليك القيام به

ضع بعض هلام الصبار الطازج على النمش وقم بالتدليك لمدة 2-3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه ويمكنك أيضًا تركه طوال الليل.





كم مرة يجب أن تفعل هذا

كرر هذا كل يوم.





المراجع ..

