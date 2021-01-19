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أخبار البلد

رئيس القابضة يوجه بتكثيف عمليات التعقيم بالمطارات المصرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:35 م
محمد سعيد محروس
محمد سعيد محروس
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نورهان خفاجي
وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع المطارات ومقار العمل بالشركات التابعة، خاصة في ظل تداعيات الموجة الثانية من الفيروس.

يأتي ذلك بالتزامن مع إستضافة نادي إيرو سبورت التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للجمعيات العمومية السنوية لشركات الطيران المدني، حيث يقوم النادي بتعقيم كافة قاعات الاجتماعات والصالات الرياضية والمكاتب الإدارية وجميع الأروقة .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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