الأهلي يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعد قرعة كأس العالم للأندية التي وأوقعت بطل أفريقيا فى مواجهة الدخيل القطري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "اسم الأهلي عالي دايما في السحاب" و"بغض النظر عن مستوى الدحيل ومين بيلعب للدحيل وترتيبهم في الدوري المحلي الصعوبة الحقيقية وإنت بتلاعب فريق عربي إنه بيديك حجمك 100% مش بيستهتر ومش بيدخل وهو فاكر إن الأهلي ده حاجة مجهولة بالنسبة له علشان كده الدحيل منافس صعب جدًا والفوز عليه محتاج الأهلي يكون في أفضل أيامه".
وعلق آخرون" الاهلي مش بيخاف من حد ولا بيعمل حساب لحد الاهلي كلو بيعملوا الف حساب#الاهلي_في_العالميه " و"بغض النظر عن الفرق اللي هتقابلنا أو نلعب معاها مجرد وجود الأهلي في محفل عالمي زي #كأس_العالم_للأندية حاجة تشرف و بالمناسبة دي أحب أشكر للمرة المليون الأستاذ محمد مجدي أفشة بيه متعه الله بالصحة والعافية ".