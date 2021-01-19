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رياضة

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:39 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعد قرعة كأس العالم للأندية التي وأوقعت بطل أفريقيا فى مواجهة الدخيل القطري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اسم الأهلي عالي دايما في السحاب" و"‏بغض النظر عن مستوى الدحيل ومين بيلعب للدحيل وترتيبهم في الدوري المحلي الصعوبة الحقيقية وإنت بتلاعب فريق عربي إنه بيديك حجمك 100% مش بيستهتر ومش بيدخل وهو فاكر إن الأهلي ده حاجة مجهولة بالنسبة له علشان كده الدحيل منافس صعب جدًا والفوز عليه محتاج الأهلي يكون في أفضل أيامه".




وعلق آخرون" ‏الاهلي مش بيخاف من حد  ولا بيعمل حساب لحد الاهلي كلو بيعملوا الف حساب‎#الاهلي_في_العالميه " و"‏بغض النظر عن الفرق اللي هتقابلنا أو نلعب معاها مجرد وجود الأهلي في محفل عالمي زي ‎#كأس_العالم_للأندية  حاجة تشرف و بالمناسبة دي أحب أشكر للمرة المليون الأستاذ محمد مجدي أفشة بيه متعه الله بالصحة والعافية ".

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