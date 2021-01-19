زعيم أغلبية النواب: لأول مرة يقوم المجلس بالدور الرقابي على أكمل وجه ونختلف مع بيان وزير الإعلام

قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه لأول مرة يقوم مجلس النواب بالدور الرقابي على أكمل وجه، مضيفا أنه لا يتم تقييم الأمور داخل مجلس النواب وفقا للأهواء الشخصية.





وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه نختلف مع بيان وزير الاعلام وهناك نص صريح يؤكد أن لا يجوز الجمع بين منصبين، متابعا: اتمنى أن يتقدم وزير الدولة للإعلام باستقالته من رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي.





وأكد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مشهد مجلس النواب لا بد أن يقدم بصورة حضارية، مشيرا إلى أن هناك كيان يمثل الأغلبية حريص على إيصال صوت المواطن داخل مجلس النواب.





وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يمثل المواطن البسيط داخل مجلس النواب، ولابد من أن يكون نائب البرلمان تشريعا خدميا.



