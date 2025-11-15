مسرحية "ماسح الأحذية" تتوَّج بجائزتين في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما

برعاية وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، اختُتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، حيث جرى توزيع الجوائز على الأعمال المسرحية المتميزة.

وقد حصدت مسرحية “ماسح الأحذية” جائزتي أفضل نص مسرحي وجائزة تكريم للإخراج، بعد عرضها في حفل الختام الذي شهد مشاركة واسعة لفرق عربية وأجنبية.

المسرحية من تأليف الكاتب د. خالد الجابر، فيما تولّى حافظ خليفة السينوغرافيا والإخراج، وأدّى الدور الرئيسي الفنان محمد العباسي. وتطرح المسرحية قضايا إنسانية معاصرة.

وتُعد واحدة من أبرز الأعمال القطرية التي حققت حضورًا لافتًا عربيًا ودوليًا، إذ سبق أن نالت جوائز عدة، من بينها أفضل نص وأفضل إضاءة في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس.

وتدور أحداث العمل حول مأساة رجل بملامح عربية يعمل ماسح أحذية، يبدو في الظاهر متشردًا، لكنه في الحقيقة أستاذ جامعي فارّ من ويلات الحرب بعد فقدان أسرته وهويته وانتمائه. يعيش هذا الرجل غربته الوجودية في محطة قطار تحت الأرض، حاملاً صندوقًا خشبيًا متهالكًا يضم أسرار حياته، محاولًا جمع قوت يومه وتوفير ما يكفي لرحلة الخلاص إلى الخارج. لكنّ زلزالًا مفاجئًا يغيّر مساره، ليجد نفسه محاطًا بشخصيات مختلفة الفكر والانتماء والتوجهات والمصير.

وفي هذا السياق، عبّر د. خالد الجابر عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، معتبرًا إيّاه منصة رائدة في فنون الأداء المسرحي.

وقال: فوز مسرحية ماسح الأحذية هو انتصار للفن العربي في مواجهة تحدياته الفكرية والإنسانية، حيث يجتمع النص العميق مع الرؤية الإخراجية التجريبية والأداء التعبيري المتقن.

وأضاف: إن تحويل نص ماسح الأحذية إلى عمل مونودرامي جاء لاستكشاف فضاء درامي يحتضن فكرة الاغتراب، ولخوض الصراعات الداخلية التي تعيشها الشخصيات رغم اختلاف رؤاها، لكنها جميعًا تلتقي في جوهر الاغتراب الإنساني.

ويواصل "مهرجان الكويت الدولي للمونودراما"، برئاسة السيد جمال اللهو، مسيرته بوصفه تجربة فنية استثنائية تُبرز جماليات الأداء الفردي وتعمّق قيمته الفنية. ومنذ انطلاقه عام 2014، أصبح المهرجان منصة عالمية تجمع المسرحيين والنقّاد من مختلف دول العالم.

وقد حملت دورة هذا العام اسم الفنان الكويتي إبراهيم الصلال تكريمًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته في إثراء المسرح الخليجي والعربي.

وشهدت الدورة الثامنة مشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من 10 دول عُرضت على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني، إلى جانب مجموعة من الندوات والورش المتخصصة التي أثرت التجربة الأكاديمية والفنية للمشاركين والجمهور.

و حصلت مرثية ميديا للمخرج رفائيل بينيتو على جائزتي أفضل مخرج ، ومنحت جائزة أفضل ممثل إلى سيفمو موتسوري المشارك من جنوب إفريقيا، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى كل من كاثرين هاشم من العراق عن عرض "قمر أحمر" وتهاني سليم من فلسطين عن عرض "أصوات عميقة"، كما شهد حفل الختام تكريم اللجان العاملة وعرض مسرحية مشهد أعمى.