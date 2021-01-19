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مرأة

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:47 م
نور الزاهد
نور الزاهد
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نهى هجرس
نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت نور الزاهد، مرتدية بنطالا رياضيا باللون الأحمر، ومعه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت جينز باللون الأسود لأكمال ظهورها، وانتعلت هاف بوت باللون الأبيض.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام
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