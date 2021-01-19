بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

نشرت البلوجر نور الزاهد ، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.





وتألقت نور الزاهد ، مرتدية بنطالا رياضيا باللون الأحمر، ومعه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت جينز باللون الأسود لأكمال ظهورها، وانتعلت هاف بوت باللون الأبيض.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.



