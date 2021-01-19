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أخبار العالم

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:18 م
التعليم عن بعد في
التعليم عن بعد في السعودية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم عودة التدريس حضوريا في المدارس، إلا بعد التأكد من ضمان سلامة الطلاب. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري: "لن تعود الدراسة حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب.. والأولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح كورونا". 

وأضافت: " ليس هناك أي قرار صادر حتى الآن بخصوص ما بعد الـ 10 أسابيع للفصل الدراسي الثاني.. لأن جائحة كورونا لا يمكن التنبؤ بها". 

وتابعت: " العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول ابتدائي للطلاب والطالبات"، مشيرا إلى أن: "سيتم إدراج «المهارات الرقمية» لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي اعتبارًا من العام القادم". 

يأتي ذلك مع استمرار التعليم عن بعد في السعودية، وذلك ضمن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

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