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رياضة

المجموعة الثانية .. إسبانيا تقصي تونس من مونديال اليد بالفوز عليها 36 -30

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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محمد سمير
أقصى منتخب إسبانيا لكرة اليد نظيره منتخب تونس من مونديال اليد بالفوز عليه 36-30 ضمن منافسات المجموعة الثانية فى المباراة التى جمعتهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد.

وودع منتخب تونس مونديال اليد وانتقل الي كأس الرئيس بعدما تذيل المجموعة الثانية التي تأهل منها منتخبات إسبانيا و البرازيل وبولندا .

وضمت قائمة نسور قرطاج كلا من مروان مقايز ـ مهدي الحرباوي ـ غسان التومي ـ خالد الحاج يوسف ـ مصباح الصانعي ـ رامي الفقيه ـ إسكندر زايد ـ محمد السوسي ـ محمد أمين درمول ـ جهاد جاب الله ـ إسلام الجبالي ـ أشرف المرغلي - يوسف معرف ـ أنور بن عبد الله ـ رمزي مجدوب ـ عصام رزيق".
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