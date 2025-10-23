بالأسماء.. قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم في جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها.



وشملت القرارات تجديد تعيين كل من : محمود عبيد في وظيفة مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، والدكتور شريف المهدي مديرًا عاما للشئون الطبية بالجامعة ، ومحمد مصطفى مديرًا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ، وخالد مصطفي أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام.

كما شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور عوض الله سليمان في وظيفة مدير عام المدن الجامعية والتغذية ، والمهندسة نجلاء محمد في وظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، والسيد المغاوري في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام ، وهويدا فوزى أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.

ووجه رئيس جامعة بنها ، التهنئة للمديرين العموم ، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد فى مهام مناصبهم.