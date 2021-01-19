محلل سياسي: مجموعات من الشباب تمارس أعمال عنف وبلطجة في تونس

كشف منجي الخضراوي المحلل السياسي، حقيقة الأوضاع الغير مستقرة في الشوارع التونسية.





وقال الخضراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مجموعات من الشباب تمارس أعمال عنف وبلطجة في تونس.





وأضاف المحلل السياسي، أن هناك متظاهرون ليل يقومون بعمليات نهب وسلب وتخريب في شوارع تونس، لافتا إلى أن بعض الشباب التونسي متمردون على الأوضاع ويقومون بأعمال سرقة ونهب.





وأكد الخضراوي، أن الارهاب و جائحة كورونا أثرت على الأوضاع الاقتصادية في تونس، مشيرا إلى أن المنظومة التي أسقطت الرئيس التونسي السابق زين العابدين تكرر نفسها الأن.





وفي السياق نفسه أشار منجي الخضراوي المحلل السياسي، إلى أن الحكومة التونسية ليست معا عصا سحرية لعلاج الأزمة الأقتصادية. إلى أن الحكومة التونسية ليست معا عصا سحرية لعلاج الأزمة الأقتصادية.



