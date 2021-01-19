الأوقاف: توزيع 3500 زي أزهري على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة، تم توزيع الدفعة الثالثة عشر من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم 3500 إمامًا، وذلك بمحافظات : (الشرقية – الدقهلية – المنوفية – أسيوط – قنا – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – سوهاج )، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (42667) زيًّا أزهريًّا ، ومازال التوزيع مستمرًا.





وناشدت وزارة الأوقاف، الأئمة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

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