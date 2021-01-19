الصحة: 25 ألف مواطن سجلوا لتلقى لقاح كورونا خلال 3 ساعات من تجربة الموقع.. فيديو

قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،: سيكون هناك حوكمة لمتابعة سير اللقاح حتى يتم إيصاله لمن يستحق قمنا بفتح موقع التسجيل لتلقي اللقاح لمدة 3 ساعات بشكل تجريبي لمتابعة التفاعل علية وتم تسجيل 10 آلاف شخص خلال اول ساعة و25 ألف شخص خلال الـ3 ساعات ولم يتم الاعلان عنه حتي الآن وقمنا بعمل كول سنتر لتلقي طلبات التسجيل 15335 .





واضاف ايسم صلاح خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،:هناك أولويات في تلقي لقاح فيروس كورونا ومن الفئات الأولى التي ستتلقى اللقاح هم فرق الرعاية الصحية الاكثر عرضة للاصابة وهم نوعين نوع يتعامل مع مرضى فيروس كورونا بشكل مباشر ونوع لا يتعامل مع مرضى كورونا الا نادرا وعددهم 800 ألف شخص .





واوضح ايسم صلاح ،: البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا يعتمد على تجهيز مراكز لتلقي أكبر عدد ممكن من الناس للقاح وهناك الكثير من الاعتبارات نضعها امام اعيننا وخلال ايام من الممكن ان نطلق عمل موقع تسجيل تلقي طلبات التلقيح .



