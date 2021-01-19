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أحمد سليمان يعلق على تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:30 م
اللواء أحمد سليمان
اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق
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عادل نصار
علق اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على ما يتردد بشأن احتمالية تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم في مصر لمدة ستة أشهر بقرار من الاتحاد الدولي، قائلا:"المعلومات كثيرة".

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات لو بعد 10 أيام جاهز لها ولو بعد 6 أشهر جاهز أيضا، متابعا أنه لديه ثقة كبيرة في النجاح في الانتخابات.

وأعلن اللواء أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، خوضه انتخابات اتحاد كرة القدم.

وأضاف سليمان، أنه سيخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة ووضع خطة لمدة خمس سنوات،  متابعا درست خوض انتخابات اتحاد كرة القدم على مدار 10 أيام.
وأكد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، أنه وضع خطة لمدة 5 سنوات للنهوض باتحاد الكرة، مشيرة إلى أنه أوشك على الانتهاء من اختيار قائمته في انتخابات الاتحاد.
وأضاف سليمان، أنه وضع مجموعة من الملفات لتطوير الكرة وعلى أساسها اختار قائمته، متابعا أن الشباب سيكون لهم دور مؤثر في انتخابات الاتحاد.





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