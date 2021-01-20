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محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع رئيس هيئة الطرق والكباري سبل إنجاز المشروعات الجارية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:03 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس أحمد الناقة رئيس فرع الهيئة ببني سويف، لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بدائرة  المحافظة، ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية. 

واستعرض المحافظ مع رئيس الهيئة العامة للطرق خطة المحافظة لإنهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها، التى يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، وتأكيد ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

من جهته، أشار رئيس الهيئة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة فى البلاد، مشيدا بالتعاون البناء بين المحافظة بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم  والهيئة العامة للطرق  في مجال  تذليل أية معوقات تواجه سير العمل في المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة،والمتابعة المستمرة سواء للمشروعات الجاري تنفيذها أو الأعمال الخاصة بصيانة الكباري والطرق لمُراعاة جودة الأعمال، والتي تستهدف فتح آفاق تنموية جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

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