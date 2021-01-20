ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طفلة تحترف فن العرائس تكشف سر كلامها من بطنها.. وتحلم: نفسي أبقى يوتيوبر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:23 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
عبَّرت الطفلة "نيل علي"، فنانة العرائس والكلام من البطن، عن أمنيتها أن تصبح "يوتيوبر" شهيرة في مجال العرائس، حينما تصبح فتاة كبيرة، قائلة: "بدأت ألعب بالعرائس منذ كنت طفلة صغيرة، ونفذت اللعبة من خلال إني بفتح بُقي شويه، ويظهر كأني العروسة المتحركة تتكلم، ولكن الصوت يخرج من حنجرتي".

وأضافت الطفلة المصرية الجزائرية "نيل علي"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تفكر الآن في استكمال فيديوهات العرائس وتطوير لعبة العرائس التي لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.

وعن مكان إقامتها المفضل، قالت: "بحب أعيش في مصر خلال فترة الصيف، وفى الشتاء بحب أعيش فى الجزائر؛ عشان العب في الثلج واعمل بيوت وألعاب".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طفل ملعب الشروق المتابع لتدريبات الرياضة خارج السور يكشف تفاصيل الأمر

طفل عربة الموز .. يوسف طالب يذاكر على كنبة بالشارع والأول على مدرسته

أنا مش نازل أشحت .. قصة كفاح طفل يبيع الليمون لمساعدة والده فى سمالوط

براءة الأطفال.. أشهر طفل يشعل السوشيال ميديا بقصة حبه لـ بسنت ..فيديو

تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو

شاهد| أصغر معلمة في مصر.. ريم عمرها 12 عاما وتشرح لأطفال قريتها الحساب والعربي في الشارع

ترشيحاتنا

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

في آخر ساعاته .. إيران توقع عقوبات على ترامب وكبار مسئولي إدارته

سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

الصحة: ارتفاع طفيف لحالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا

Advertisements

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها