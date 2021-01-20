طفلة تحترف فن العرائس تكشف سر كلامها من بطنها.. وتحلم: نفسي أبقى يوتيوبر

عبَّرت الطفلة "نيل علي"، فنانة العرائس والكلام من البطن، عن أمنيتها أن تصبح "يوتيوبر" شهيرة في مجال العرائس ، حينما تصبح فتاة كبيرة، قائلة: "بدأت ألعب بالعرائس منذ كنت طفلة صغيرة ، ونفذت اللعبة من خلال إني بفتح بُقي شويه ، ويظهر كأني العروسة المتحركة تتكلم ، ولكن الصوت يخرج من حنجرتي".





وأضافت الطفلة المصرية الجزائرية "نيل علي"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تفكر الآن في استكمال فيديوهات العرائس وتطوير لعبة العرائس التي لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.



