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رياضة

هاني حتحوت: الأهلي تقدم بالتماس لرفع عقوبة محمد الشناوي.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:26 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي تقدّم بالتماس إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي بعث بمذكرة إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، خاصة أن الحكم لم يطرده بعد واقعة الاعتراض عليه، بل تغاضى أيضًا عما حدث ولم يدونه في تقريره.

وأوضح هاني حتحوت، أن الأهلي لم يطلب تخفيف العقوبة، عن محمد الشناوي بل إلغائها تمامًا، خاصة أنه ليس معترفًا بها.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرّرت إيقاف محمد الشناوي لمدة أربع مباريات، لسلوكه غير الرياضي بعد وضعه يده على حكم مباراته ضد البنك الأهلي، مع تغريمه 20 ألف جنيه.
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