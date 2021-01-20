الباعة الجائلون في شارع إسماعيل أباظة بوسط البلد كابوس يطارد الأهالي

استغاث سكان شارع اسماعيل اباظة المتفرع من شارع قصر العينى ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين .





ويقول الأهالى فى رسالتهم : نعانى نحن سكان شارع إسماعيل أباظة لشارع متفرع من شارع قصر العينى ويبدأ بوزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى، ثم وزارة الإسكان وبعدها وزارة التعليم، ثم وزارة الإنتاج الحربى وأمامها محطة مترو سعد زغلول والخزانة العامة وبجوارها مبنى الضرائب العقارية.. ثم ينتهى الشارع بالتقاطع مع شارع خيرت ، من حالة من الفوضى و العشوائية بسبب انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة سط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة فى الطريق العام.









وأضافوا : الباعة متواجدون فى الشارع طوال اليوم و لا يمكننا ركن سياراتنا بجوار منازلنا علاوة على المخلفات والقمامة المنتشرة ، الشارع أصبح يحتله بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاه ، لافتا الى انه لا يوجد اهتمام بلبس الكمامات او النظافة او التباعد. واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك "النشالين".





وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة ، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار .





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