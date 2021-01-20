ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الصباحي حكماً لمباراة وادي دجلة والمصري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة وادى دجلة والمصري البورسعيدي المقرّر إقامتها اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الثامنة من الدورى الممتاز.

وتقام مباراة وادى دجلة والمصري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

جاء طاقم تحكيم لقاء دجلة والمصري البورسعيدي على النحو التالي: 

محمد الصباحي حكما للساحة، يعاونه ثنائي المساعدين مصطفى عطية وخالد حسين وحكما رابعا محمد بشير وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده مبروك نبيل.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فيما يحل وصيفا النادى الأهلي برصيد 17 نقطة والجونة ثالثا برصيد 16 نقطة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوكار لتفخيخ عقول الصغار.. مشاهد غريبة للأطفال داخل الفصول ينشرها الحوثي في اليمن | فيديو

بعد نقلها من جواره.. كلب يسحل بقرة جارته حتى الموت.. صور

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو