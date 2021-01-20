محمد الصباحي حكماً لمباراة وادي دجلة والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة وادى دجلة والمصري البورسعيدي المقرّر إقامتها اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الثامنة من الدورى الممتاز.
وتقام مباراة وادى دجلة والمصري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
جاء طاقم تحكيم لقاء دجلة والمصري البورسعيدي على النحو التالي:
محمد الصباحي حكما للساحة، يعاونه ثنائي المساعدين مصطفى عطية وخالد حسين وحكما رابعا محمد بشير وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده مبروك نبيل.
يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فيما يحل وصيفا النادى الأهلي برصيد 17 نقطة والجونة ثالثا برصيد 16 نقطة.