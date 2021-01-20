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أخبار العالم

ترامب يقرر العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:13 ص
ترامب يعتزم العفو
ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون
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قسم الخارجي
قرّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، المتهم بالاحتيال في قضية بناء الجدار العازل مع المكسيك، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.

وقالت الشبكة إن ترامب اتخذ القرار في اللحظة الأخيرة قبل ساعات فقط من موعد مغادرته البيت الأبيض.

وأوضحت أنه بعد كثير من المناقشات قرر ترامب العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون، رغم تحذيرات المسؤولين بعدم الإقدام على تلك الخطوة.

يأتي ذلك بينما يستعد ترامب لمغادرة واشنطن، قبل بدء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
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