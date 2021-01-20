خطة ربط القطار الكهربائي بالديزل..هند النعسانى تستعرض تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بوزير النقل

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه بالأمس كان هناك اجتماعي هام جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل المهندس كامل الوزير، للاطلاع على خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد وربط القطار الكهربائي بالديزل.





وقالت إن رئيس الوزراء اطلع على الخطة والقائمة علي تطوير الخطوط بإجمالي أطوال 9570 كيلو مترا.





وتابعت هند النعساني، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة لتطوير السكة الحديد والقطار الكهربائي بالديزل، ومن بينها مشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة تصل إلى 114 مليار جنيه.





وأشارت إلي أن هناك نقطة في غاية الأهمية وهي خاصة بشبكة خطوط القطار الكهربائي السريع، والمرحلة الأولى منها تشمل العين السخنة – العلمين، مشروع 6 أكتوبر – الأقصر، ومشروع الغردقة –الأقصر، ومشروع الأقصر – أسوان، وأخيرا مشروع العلمين الجديدة – مرسى مطروح.



