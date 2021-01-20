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أخبار العالم

تزامنا مع تمديد الإغلاق وتشديد القيود.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ ألمانيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:57 ص
قفزة جديدة في إصابات
قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ ألمانيا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وذلك تزامنا مع تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى فبراير المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 15974 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء  إلى 2068002 حالة.
 
كما أشار المعهد الألماني إلى تسجيل 1148حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 48770 حالة وفاة.

وأمس، ذكرت التقارير الصحفية التي نقلت عن مصادر مطلعة إن الطفرة والتحور الجيني، تم رصده  في إحدى مستشفيات بافاريا الألمانية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى 14 فبراير المقبل. 

كما سيتم فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية فى المتاجر وفي وسائل النقل العام.
وقد اتفقت على ذلك الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات الألمانية.

 وسيتعين على السكان ارتداء أقنعة طبية عالية الجودة، مثل أقنعة "إف إف بي 2" ذات المرشح، التي تحمي مرتديها والآخرين، على عكس أغطية الفم والأنف الأخرى.

ويتعين على أصحاب العمل في المستقبل أيضا السماح لموظفيهم بالعمل من المنزل إذا كانت وظائفهم تسمح بذلك. ومن المقرر تظل هذه القواعد سارية حتى 15 مارس.

وبعدما كشفت صحف ألمانية عن اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إنه يتعين على البلاد  تمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال الوزير إن ذلك ضروري لخفض أعداد المصابين بكورونا، بينما تجاوز عدد الإصابات المليونين في البلاد.

وأضاف شولتز "أنا أعتبر أن التمديد والتدابير الدقيقة ضرورية لزيادة فعالية الإجراءات الحالية"، مضيفا أنه "ينبغي النظر في القواعد الأكثر صرامةً للعمل من المنزل للحد من التنقل والاتصالات الاجتماعية".
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