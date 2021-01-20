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منوعات

تصرف غريب من ابنة ترامب قبل رحيله عن البيت الأبيض.. تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قبل لحظات من خروج "دونالد ترامب" من عباءة الرئاسة الأمريكية رسميًا، ويرحل عن البيت الأبيض دون رجعة، استغلت أبنته "تيفاني" تلك اللحظات للإعلان عن حدث آخر هام في عائلتها ألا وهو خطبتها.

أعلنت تيفاني البالغة من العمر 27 عامًا ، عن خطوبتها مع وريث مشاريع بولس بمليارات الدولارات "مايكل بولس" البالغ من العمر 23 عامًا ، من خلال  مشاركة لطيفة على صفحتها الخاصة على  "انستجرام".

ومن الواضح أن الزوجين استفادا من الساعات القليلة الأخيرة في البيت الأبيض ، حيث تم التقاط صورة احتفالية لهما في الجناح الغربي الخاص بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

حيث قامت بمشاركته قبل ساعات فقط من أداء جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، ولكن على الرغم من أن هذا يعني أن وقت والدها في البيت الأبيض سينتهي ، إلا أن تيفاني قالت إنها "متحمسة للفصل التالي".

ونشرت الصورة مع عبارة "لقد كان شرفًا للاحتفال بالعديد من المعالم والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض ، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي المذهلة على مايكل بولس، يغامرني الشعور بالبركة والإثارة للفصل التالي!"

في الصورة ، يظهر الزوجان الجديدان وهما يمسكان ببعضهما البعض في West Wing Colonnade بينما تُظهر تيفاني بفخر خاتم الخطوبة الماسي الجديد.

على الرغم من نشر الأخبار على "تويتر"، لم يهنئ أي من أفراد عائلة ترامب علنًا العروسين الخاطبين حديثًا على إعلانهما المثير.

تواعد تيفاني ومايكل منذ أن التقيا في ميكونوس ، اليونان ، في صيف عام 2018.

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