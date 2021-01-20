التنسيق الحضاري يكشف عن الاستراتيجية اللونية لكل إقليم وأهميتها

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز يتعامل مع الميادين على أنها مكان في فراغ عام، وليس بالضرورة أن يكون له حقبة تاريخية أو طابع أثري، ولكن الميدان هو الذي يستقبل الجمهور بشكل يومي، ولذلك من المهم جدا أن يعبر الميدان عن شخصية المدينة، لافتا إلى أنه عند ترميم أو عمل ميدان في الغربية يختلف عن الميدان في الأقصر أو مدن القناة، وذلك لأن كل إقليم له طابع وكل منهم يتطلب مفردات معمارية مختلفة.





وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة طلاء واجهات العمارات والمباني أحدثت نقلة نوعية بشكل كبير، لأن شكل العمارات "بالطوب الأحمر، يشعر المارة بأن المدينة لا تزال تحت الإنشاء، موضحا أن تشطيب الوجهات بشكل موحد يعطي مظهر حضاري الي جانب ان الطلاء بألوان مريحة يحسن من الصورة البصرية.





وأضاف أن الجهاز وضع رؤية عامة واستراتيجية لونية لكل محافظة أو اقليم، وفقا لمناخ الإقليم وتعمل عليها المحافظات بالفعل، وأصبح هناك عمارات كثيرة موحدة اللون، موضحا أن جهاز التنسيق الحضاري هو الذي يقوم بوضع الرؤية والاستراتيجية، ولكن الأجهزة المحلية والمحافظة وجهات اخرى هي المعنية بتنفيذ تلك الرؤية.



