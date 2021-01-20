ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنسيق الحضاري يكشف عن الاستراتيجية اللونية لكل إقليم وأهميتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:01 ص
التنسيق الحضاري يكشف
التنسيق الحضاري يكشف عن الاستراتيجية اللونية لكل إقليم
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز يتعامل مع الميادين على أنها مكان في فراغ عام، وليس بالضرورة أن يكون له حقبة تاريخية أو طابع أثري، ولكن الميدان هو الذي يستقبل الجمهور بشكل يومي، ولذلك من المهم جدا أن يعبر الميدان عن شخصية المدينة، لافتا إلى أنه عند ترميم أو عمل ميدان في الغربية يختلف عن الميدان في الأقصر أو مدن القناة، وذلك لأن كل إقليم له طابع وكل منهم يتطلب مفردات معمارية مختلفة.

وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة طلاء واجهات العمارات والمباني أحدثت نقلة نوعية بشكل كبير، لأن شكل العمارات "بالطوب الأحمر، يشعر المارة بأن المدينة لا تزال تحت الإنشاء،  موضحا أن تشطيب الوجهات بشكل موحد يعطي مظهر حضاري الي جانب ان الطلاء بألوان مريحة يحسن من الصورة البصرية.

وأضاف أن الجهاز وضع رؤية عامة واستراتيجية لونية لكل محافظة أو اقليم، وفقا لمناخ الإقليم وتعمل عليها المحافظات بالفعل، وأصبح هناك عمارات كثيرة موحدة اللون، موضحا أن جهاز التنسيق الحضاري هو الذي يقوم بوضع الرؤية والاستراتيجية، ولكن الأجهزة المحلية والمحافظة وجهات اخرى هي المعنية بتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف أن جزءا من دور الجهاز خاص بالتدريب أو العمل مع الأجهزة التنفيذية، فيقوم الجهاز بعمل دورات تدريبية للقائمين على تراخيص المناطق ذات القيمة، وأسس وضوابط التعامل مع مجموعة من المدن والحدائق والمباني ذات الطابع الأثري أو المعماري، مشيرا إلي أنهم قاموا بإعداد ارشيف قومي للحدائق التراثية، وأن مصر لديها عدد من الحدائق التراثية المهمة جدا والتي كان يجب وضع معايير وضوابط للتعامل معها للحفاظ عليها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التنسيق الحضاري يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في الحفاظ على التراث

في جولة صباحية.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني معهد الأورام.. وتطوير الطوارئ بقصر العينى.. وأعمال سُور مجرى العيون وعين الصيرة

التنسيق الحضاري: إعداد رؤية لإعادة ميدان الأوبرا لمشهده التاريخي

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. فيديو

على مساحة 260 فدانًا.. الإسكان: 65% نسبة تنفيذ المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

التنسيق الحضاري تكشف دورها في تطوير الميادين وعلاقتها بألوان الطلاء

ترشيحاتنا

كنت أي كلام.. شاهد اعترافات اسما شريف منير لمتابعيها عن تغيير طريقتها في الملابس

ماذا قال الإمام الشافعي يوم وفاته.. 18 كلمة توزن بماء الذهب

اشتباكات دموية بالمدافع والأسلحة الثقيلة.. محاولة لاغتيال حاكم ولاية غرب دارفور

السيدة الأولى والمستشارة.. صراع مريب داخل البيت الأبيض خلال حكم ترامب

هل يجوز المبيت عند أولادي خلال فترة العدة؟.. الإفتاء تجيب

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور