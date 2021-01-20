ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، حيث تسجل الدرجات ارتفاع طفيف في الحرارة عن اليومين الماضيين.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وحول حالة الطقس على محافظات الصعيد، يكون معتدل نهارا على شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا، شديد  البرودة ليلا على الجانبين، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10،  والسواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى، وجنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق غدا.. وطقس معتدل على مختلف الأنحاء

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا

للصيف بقية.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا وأمطار ورياح على عدة مناطق

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وشبورة كثيفة بالقاهرة.. والصغرى 12 درجة

أمطار بالسواحل وشبورة مائية وبارد ليلا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

شبورة كثيفة وضباب.. الأرصاد تحذر مرتادي الطرق وتكشف حالة طقس الخميس

ترشيحاتنا

صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

استقرار في جميع الأنواع.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

على رأسهم محمد علي كلاي.. ترامب يأمر بإنشاء حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تعرف على عدد زيجاتها

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

8 علامات لا تغفليها مؤشر لإصابتك بتكيس المبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور