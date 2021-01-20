الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، حيث تسجل الدرجات ارتفاع طفيف في الحرارة عن اليومين الماضيين.





ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ووسط سيناء.





وحول حالة الطقس على محافظات الصعيد، يكون معتدل نهارا على شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا، شديد البرودة ليلا على الجانبين، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10، والسواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى، وجنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.