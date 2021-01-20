الرئيس السيسي عن منظمة التعاون الاقتصادي: خففت العبء عن كاهل الدول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما، في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة، تتواكب مع تطورات العصر، ومتطلبات الاقتصاد العالمي.





وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة لتهنئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمرور 60 عاما على إنشائها، أن المنظمة لديها قدرة على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود، للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة.





وأوضح أن المنظمة تحاول أن تتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة.



