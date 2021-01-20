ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمدي الوزير يبدأ تصوير مسلسل موسي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يبدأ الفنان حمدى الوزير تصوير دوره في فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل. 

مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.

وعلم "صدى البلد" أن رمضان قام بتصوير ما يقرب من ٢٥ يوم بالديكور الأساسي للمسلسل في دهشور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد هناك سوف ينتقل إلى استوديو مصر.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مرتديا الزي الصعيدي، من كواليس تصوير مسلسل "موسى".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان

عبير صبري: سأشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ"موسى"

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. سنة حلوة وسعيدة عليكي مرموري

في عيد ميلاد صبري فواز.. برع في تجسيد بليغ حمدي.. والسبع وصايا أبرز أعماله الدرامية

فستان جلد قصير.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ عبير صبري

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام

قلة احترام.. مارك فوتا يكشف سر فشل مفاوضات عودته لـ قيادة الإسماعيلي.. فيديو

استيقظت على الخبر.. سيدة تنجب طفلها الثالث وهي نائمة في غيبوبة.. شاهد

وجبة موفرة.. إليك طريقة عمل حواوشي بالجبنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام