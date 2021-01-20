لمواجهة كورونا.. غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ على صحه أبنائنا الطلاب شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حمله على مراكز الدروس الخصوصية ، أسفرت عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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أشار محافظ الشرقية الي أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرا بذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب.





مشيرا إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم قامت محافظة الشرقية بتجهيز عدد 250 شنطة رياضية تحتوي على (أحذية وملابس رياضية) تم توزيعهم علي المتميزين رياضيًا من ذوي القدرات والهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.