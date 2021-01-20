تقديم الخدمة الطبية لـ١.٦ مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة أكثر من ١.٦ مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، وذلك بدعم الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٦٧٥٠٠٩ سيدة بالمحافظ حتي الآن، مشيرًا بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

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وأشار "مسعود" إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفًا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وعلي جانب أخر فقد قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجيء علي مستشفي مشتول السوق المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وتم الإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الإستماع إليهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشددًا علي الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع إنتشار العدوي، وأكد علي ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد علي أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذى أقرته وزارة الصحة المصرية لمرضي فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".