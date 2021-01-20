ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. لجنة الصحة تدعو للتعلم من الأخطاء في موضوع خطة توزيع اللقاح

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:41 ص
لجنة الصحة تدعو
لجنة الصحة تدعو للتعلم من الأخطاء في موضوع خطة توزيع اللقاح
Advertisements
قسم الخارجي
دعا مسؤول طبي لبناني، اليوم الأربعاء، إلى التعلم من الأخطاء في موضوع خطة توزيع اللقاح.

ونشر رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، النائب عاصم عراجي، تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير".

وأضاف: "لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها". 

ويشهد لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ على الأقل، ارتفاعا هائلا في الإصابات رغم الإغلاق الشامل خاصة بعدما تخطّى عدد الإصابات بكورونا الـ 6000 وتجاوز عدد الوفيّات في يومٍ واحد الـ50، لذا فإن الدولة تتجه نحو إعلان تمديد هذا القرار.

وكانت السلطات اللبنانية قد قررت، أمس الثلاثاء، العمل بنظام التعليم عن بعد حتى 15 فبراير المقبل، ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا بلبنان، وإعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و61 حالة وفاة.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 260 ألف و315.

فيما زادت حالات الوفاة إلى 2020 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان تسجل 1628 إصابة جديدة بـ كورونا وتتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة

وسط تحذيرات بالعودة للإغلاق.. لبنان يسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا

إصابة مسؤول كبير في الصليب الأحمر اللبناني بفيروس كورونا

تحذير خطير من كورونا وطلب خاص من فايزر|"صحة لبنان" تجتمع الأربعاء

بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل لـ لبنان بشأن التعليم عن بعد

ترشيحاتنا

بالأصفر القصير.. شاهد فيفي عبدة تخطف الأنظار على الشاطئ

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

رغم تأييده لحل الدولتين.. بايدن لن يتراجع عن نقل سفارة بلاده للقدس

260 عملية.. تدخلات عاجلة بمستشفى المطرية التعليمي لإنقاذ مرضى كورونا

عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021