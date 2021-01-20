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فن

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:06 م
تامر أمين ودينا الشربينى
تامر أمين ودينا الشربينى
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مريم عزت
شن الإعلامي تامر أمين، هجوما كبير على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها مع اخر لقاء لها مع الفنان عمرو يوسف. 

وقال الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه " اخر النهار "  أن الاخبار المتداولة عن انفصال دينا الشربينى وعمرو دياب حقيقة وأكد  أن عدد من الأصدقاء المقربين حاولوا الصلح بينهم ولكن جاء بالفشل". 


وتابع " بصراحة انا معجبنيش التصريحات بتاعت دينا الشربينى خلال الايام الماضية لانها ميصحش تتعمل من زوجة ضد زوجها السابق .. المفروض بعد الانفصال محدش يتكلم .. لكن ميزة عمرو انه يتمتع بنعمة الذكاء وعارف يقول اية امته وميقولش اية " 

واضاف تامر ، " انا مبحبش فكرة الدخول فى اسرار البيوت .. بس بقولك يادينا ميصحش ومينفعش ... ومتتكلميش تانى عن العلاقة اللى كانت بينك وبين عمرو اطلاقا " . 

وكانت قد ظهرت دينا الشربيني،  في برنامج " بصراحة مع " الذي يقدمه عمرو يوسف على Mbc في أول ظهور لها بعد الأزمة ، وتوقع جمهورها أنها ستتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والخلاف الذي وقع بينهما، لكن في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك بل اكتفت بالتعبير عن رأيها فقط في الزواج و طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف تتغير بعد أن يعيشا معًا في عش الزوجية .


وقالت دينا الشربيني :" للأسف بناخد فكرة الجواز إنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، هي المفروض بيبقى فيه فترة تعارف، أو خطوبة الطرفين فيها بيبقوا مش على حقيقتهم، بيحاولوا يظهروا إنهم ممتازين و«بيرفيكت»، المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني، ويظهر على حقيقته، فتظهر المشاكل».

وتابعت «دينا»: «كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه، فبيتعود عليه، فالتعود بيسبب الروتين، المفروض كل يوم يبقى فيه جديد وتجديد، انت عارفني بحب الحب قوي».

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