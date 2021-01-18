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فن

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:43 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن رأيها في الزواج خلال حلولها ضيفة في برنامج " الصراحة" الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف عبر شاشة MBC. 

وقالت دينا الشربيني : " الناس تظن ان الزواج هو نهاية قصص الحب وليس البداية فالاشخاص عندما يتعرفون على بعضهم البعض خلال فترة الخطوبة لا يتعاملون على طبيعتهم وكل شخص منهما يحاول اسعاد الاخر على طريقته الخاصة". 

واضافت :"المشاكل الحقيقية تبدأ عند الزواج ويبدأ كل شخص التعامل بطبيعته " كل واحد بيبان على حقيقته" لكن في حال كنت حقيقيا منذ بداية العلاقة لن يحدث ذلك".

و عادت الفنانة دينا الشربيني الى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها. 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة. 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".

وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.

من ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ". 

وتابعت :" كل شخص يظن انه امتلك شريك حياته ويظن انه اصبح شيء يمتلكه ويشعر بالاطئمان لانهم تزوجوا ولكني لابد من التعامل ان كل يوم جديد هو حياة جديدة". 
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