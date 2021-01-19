تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة بخصوص انفصال الفنانة دينا الشربيني عن النجم عمرو دياب.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأصدقاء و المقربين حاولوا كثيرًا فى حل الخلاف، والعودة لكن المحاولات بأت بالفشل.





ولفت إلى أن الهضبة عمر دياب لم يصدر أى تصريح بعد الإنفصال، ولكن خرجت دينا بتصريحات غريبة منها " المشاكل بتبدأ لما أى حد بيعيش مع التانى و يظهر على حقيقته".





وأشار إلى أن عمرو دياب طوال حياته قليل الكلام، كثير النجاح، فهو لا يتحدث ولكن يعمل وينجح.





وأوضح أنه يوجه رسالة هامة لـ دينا الشربيني قائلا : " اسمعى يا دينا بلاش تخرجي و تتكلمى تانى بعد الانفصال يجب أن يلتزم كل طرف، ولا يخرج ويعرض أسرار البيوت".





وتابع: " دينا الشربيني وصلت لـ مكان كبير بعد الزواج من عمرو دياب، وعمرو دياب فى مكان بعيد عن أى فنان أخر.



