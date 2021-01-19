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تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 م
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة بخصوص انفصال الفنانة دينا الشربيني عن النجم عمرو دياب.   

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأصدقاء و المقربين حاولوا كثيرًا فى حل الخلاف، والعودة لكن المحاولات بأت بالفشل.

ولفت إلى أن الهضبة عمر دياب لم يصدر أى تصريح بعد الإنفصال، ولكن خرجت دينا بتصريحات غريبة منها " المشاكل بتبدأ لما أى حد بيعيش مع التانى و يظهر على حقيقته".

وأشار إلى أن عمرو دياب طوال حياته قليل الكلام، كثير النجاح، فهو لا يتحدث ولكن يعمل وينجح.  

وأوضح أنه يوجه رسالة هامة لـ دينا الشربيني قائلا : " اسمعى يا دينا بلاش تخرجي و تتكلمى تانى بعد الانفصال يجب أن يلتزم كل طرف، ولا يخرج ويعرض أسرار البيوت".

وتابع: " دينا الشربيني وصلت لـ مكان كبير بعد الزواج من عمرو دياب، وعمرو دياب فى مكان بعيد عن أى فنان أخر.

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