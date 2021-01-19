بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

نور ابنة النجم

من زوجته الأولى شيرين رضا؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد التنمر عليها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كان وجهها فيه قريب من الكاميرا إلى حد كبير.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور ابنة النجم عمرو دياب.





ابنة النجم ؛ بجمالها الطبيعى فهى تعتمد على بشرتها الطبيعة الخالية من وضع المكياج وتكتفى أحمر الشفاه الخفيف. وتألقت عمرو دياب ؛ بجمالها الطبيعى فهى تعتمد على بشرتها الطبيعة الخالية من وضع المكياج وتكتفى أحمر الشفاه الخفيف.





وتميزت بملابسها الجريئة التى اعتمدت فيها على البساطة بملابس كاجوال ؛ وترك شعرها منسدل على كتافها على طريقة الكيرلى.

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