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مرأة

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت نور ابنة النجم عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد التنمر عليها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كان وجهها فيه قريب من الكاميرا إلى حد كبير.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور ابنة النجم عمرو دياب.

وتألقت ابنة النجم عمرو دياب؛ بجمالها الطبيعى فهى تعتمد على بشرتها الطبيعة الخالية من وضع المكياج وتكتفى أحمر الشفاه الخفيف.

وتميزت بملابسها الجريئة التى اعتمدت فيها على البساطة بملابس كاجوال ؛ وترك شعرها منسدل على كتافها على طريقة الكيرلى.
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

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