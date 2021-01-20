مناظرة 268 حالة طبية بشرية و152 بيطرية فى قافلة لجامعة جنوب الوادى بـ حلايب وشلاتين

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق أعمال قافلة جامعة جنوب الوادى الشاملة لحلايب وشلاتين و أبو رماد والتى تقدم خدماتها العلاجية من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية، إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.





أكد رئيس الجامعة، أن القافلة تأتى فى إطار مواصلة الجامعة لمشروع القوافل التى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تكون حاضنة مجتمعية تقدم العناية و الرعاية بكافة أشكالها للمجتمع المحيط.





وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية البشرية بدأت اعمالها فور وصولها إلى مدينة الشلاتين و نجحت فى تقديم خدماتها لـ 286 مريضا بواقع 16 حالة نساء وتوليد، و 26 انف وأذن و 52 عظام و 38 رمد و 42 باطنة و 17 أطفال و 35 جلدية و 14 مسالك و 3 حالات جراحة أوعية دموية و 9 حالات صدرية و16 حالة جراحة مخ وأعصاب، كما تم تحويل 9 حالات من تخصصات مختلفة للمستشفيات الجامعية، كما قامت قافلة جامعة جنوب الوادى بمشاركة أطباء كلية طب الفم والأسنان بقنا بالكشف على 18 حالة أسنان.





و أشار غرباوى، إلى أن الجامعة تحرص سنويًا على ارسال قوافلها لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للثروة الحيوانية لسكان المنطقة.





و أكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة البيطرية نجحت فى اليوم الأول فى تقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لـ 152 حالة، منها 40 حالة أغنام و 65 حالة ماعز و45 حالة إبل عبارة عن فطريات داخلية وخارجية ونقص تغذية للماشية، و تم إجراء عملية جراحية لحالة أغنام بها جروح متفرقه فى الرقبة والجسم و إجراء حالة ولاده لماعز وتم صرف أدوية لأهالي المنطقة المربين للمواشى.





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